Galatasaray'da Okan Buruk ile görüştü: Ayrılmak için kolaylık istedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Abdullah Kavukçu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yaşanacak ayrılıkları duyurdu.

BERKAN KUTLU GİTMEK İSTİYOR

Yusuf Demir ile yolların ayrılacağını belirten Abdullah Kavukçu, Berkan Kutlu’nun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini dile getirdi.

OKAN BURUK’TAN KOLAYLIK İSTEDİ

Fanatik’te yer alan habere göre, Berkan Kutlu, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede Berkan Kutlu’nun Okan Buruk’tan ayrılığında kolaylık sağlanmasını talep ettiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR DEVREDE

Galatasaray’dan ayrılmaya karar veren Berkan Kutlu için Süper Lig ekipleri devrede, Trabzonspor ve Konyaspor’un oyuncuya teklif yapma hazırlığında olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de taraftar ayağa kalktı: Ayrılık iptal oldu

KARARINI VERMEDİ

Trabzonspor’un 2.5 yıllık Konyaspor’un ise 1.5+1 yıllık sözleşme teklifi yapması bekleniyor. Berkan Kutlu ise henüz hangi takıma gitmek istediğine karar vermedi.