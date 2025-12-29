Fenerbahçe'de taraftar ayağa kalktı: Ayrılık iptal oldu

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Fenerbahçe’den sürpriz bir isme talip oldu. Bordo-mavililer, Oğuz Aydın transferi için teklifini iletti.

TRABZONSPOR TEKLİNİ YAPTI

Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Trabzonspor, oyuncuyu 9 milyon euro satın alma bedeliyle kiralamayı önerdi.

Fenerbahçe'de kapılar kapandı: Transfere izin yok

FENERBAHÇE MASADAN KALKTI

Sözcü’nün haberine göre taraflar arasındaki ilk görüşme olumlu geçmesine rağmen Fenerbahçe tarafı gelen tepkiler üzerine masadan kalktı.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ TRANSFERİ RAFA KALDIRDI

Sarı-lacivertlilerin bu kararında taraftarların “Oğuz Aydın'ı Trabzonspor'a göndermeyin" çağrısının etkili olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe taraftarının bu tepkisinin ise Trabzonspor’un yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a göndermesi nedeniyle olduğu aktarıldı.

24 MAÇTA 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Oğuz Aydın, 863 dakika sahada kaldı. Aydın bu sürede 2 asist kaydetti.

FATİH TEKKE İLE BERABER ÇALIŞTILAR

Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Oğuz Aydın burada Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ile beraber çalışmıştı.