Orkun Kökçü istedi transfer bitti: Canlı yayında açıklandı

Beşiktaş, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Siyah beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün istediği isimle anlaşmaya varıldığı canlı yayında açıklandı.

Ligin ilk yarısını 5. sırada kapatan, ikinci yarıya kadrosunu güçlendirerek girmek isteyen Beşiktaş'ın ilk transferinin belli olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci Hakan Gündoğar, Radyospor'da katıldığı canlı yayında transferi detaylarıyla birlikte açıkladı.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ'TA

Gündoğar, yayında şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ile her konuda anlaştı. Transfer sürecinde Orkun Kökçü etkili oldu ve Milli Takım kampında futbolcuyu ikna etti. Beşiktaş, Süper Lig'den hiçbir futbolcuyu transfer etmeyecek. Ama ara transfer döneminde 5-6 ismi alacak."

Orkun Kökçü'nün durumu bildirdiği başkan Serdal Adalı'nın da devreye girerek anlaşmaya vardığı öğrenildi.

KALECİ DE TAMAM

Siyah beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği kaleci konusunda da mutlu sona ulaştığı belirtildi.



Chelsea'nın yedek kalecisi 23 yaşındaki Jorgensen'in kiralanması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. İsveç asıllı Danimarkalı file bekçisinin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.