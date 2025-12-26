Orkun Kökçü istedi transfer bitti: Canlı yayında açıklandı

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü istedi yönetim transferde devreye girdi ve anlaşmayı canlı yayında açıkladı.

Beşiktaş, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Siyah beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün istediği isimle anlaşmaya varıldığı canlı yayında açıklandı.

2024/11/08/hbbjk.jpgLigin ilk yarısını 5. sırada kapatan, ikinci yarıya kadrosunu güçlendirerek girmek isteyen Beşiktaş'ın ilk transferinin belli olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci Hakan Gündoğar, Radyospor'da katıldığı canlı yayında transferi detaylarıyla birlikte açıkladı.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ'TA

Gündoğar, yayında şu ifadeleri kullandı:

Dortmund, Salih Özcan'ı istiyor | Mackolik.com
"Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ile her konuda anlaştı. Transfer sürecinde Orkun Kökçü etkili oldu ve Milli Takım kampında futbolcuyu ikna etti. Beşiktaş, Süper Lig'den hiçbir futbolcuyu transfer etmeyecek. Ama ara transfer döneminde 5-6 ismi alacak."

Beşiktaş'a Masuaku müjdesiBeşiktaş'a Masuaku müjdesi

Orkun Kökçü'nün durumu bildirdiği başkan Serdal Adalı'nın da devreye girerek anlaşmaya vardığı öğrenildi.

KALECİ DE TAMAM

Siyah beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği kaleci konusunda da mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Beşiktaş ta bir numaralı aday Filip Jorgensen | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/
Chelsea'nın yedek kalecisi 23 yaşındaki Jorgensen'in kiralanması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. İsveç asıllı Danimarkalı file bekçisinin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

