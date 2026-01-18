Olcay Şahan Bursaspor'u liderlikten etti

TFF 2. Lig'in 19. haftasında 1461 Trabzon FK, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

BURSASPOR'U OLCAY ŞAHAN YAKTI

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan mücadele, teknik direktörlüğünü Olcay Şahan'ın yaptığı 1461 Trabzon FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

1461 Trabzon FK'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Süleyman Güneş ve 81. dakikada Enes Karakuş attı.

Bursaspor'un tek golü 77. dakikada Ertuğrul Furat'tan geldi.

BURSASPOR LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Bu sonuçla Bursaspor, 41 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Kahramanmaraş İstiklal ise 41 puan oldu ve averajla liderliğe yükseldi.

BARAN BAŞYİĞİT KOLUNU KIRDI

Bursaspor'da Baran Başyiğit, ceza sahası dışından röveşata vuruş yapmak isterken kolunu kırdı.

Maça devam edemeyen genç futbolcu, 14. dakikada yerini Salih Kavrazlı'ya bıraktı.