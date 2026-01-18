Salih Özcan Beşiktaş defterini kapattı

Salih Özcan Beşiktaş defterini kapattı
Yayınlanma:
Adı Beşiktaş ile anılan Salih Özcan transfer açıklaması yaptı ve kariyerine Borussia Dortmund'da devam edeceğini duyurdu.

Son dönemde basında Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları çıkmıştı.
Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ DEFTERİ KAPANDI

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine Borussia Dortmund'da devam edeceğini duyurdu.

Beşiktaş 3 farkla kaybetti: İşler iyi gitmiyorBeşiktaş 3 farkla kaybetti: İşler iyi gitmiyor

''KULÜBÜMÜN BAŞARISI İÇİN ÇABALAMAYA DEVAM EDECEĞİM''

Salih Özcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.
Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..
Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.
Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.
Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.
Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

2024/11/08/hbbjk.jpg

SALİH ÖZCAN'IN KARİYERİ

Salih Özcan, bu sezon Dortmund formasıyla 5 maça çıkarken, gol veya asist katkısı veremedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

