Enes Çelik: Net penaltı verilmedi
Yayınlanma:
Bursaspor Başkanı Enes Çelik 1461 Trabzon FK maçı sonrası hakemi eleştirirken liderliği kaybeden Bursaspor'da Baran Başyiğit’in sakatlığı da camiayı adeta yıktı.

1461 Trabzon FK yenilgisinin ardından Bursaspor liderliği kaybetti.
TFF 2. Lig'de Kırmızı grupta mücadelesinin sürdüren Yeşil - Beyazlılarda hakem tepkisi büyüyor.
Bursaspor, ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı KCT 1461 Trabzon FK’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından kulüp başkanı Enes Çelik, hem hakem kararlarını hem de yaşanan sakatlığı gündeme taşıdı.

BURSASPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Enes Çelik, karşılaşmada verilen kararların adil olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

  • Net bir penaltımızı vermeyen, net bir kırmızı kartı göstermeyen, yediğimiz ikinci gol öncesi 79. dakikada hatalı korner kararıyla topu rakibe veren maçın hakemine hakkımızı helal etmiyorum.

BARAN'IN KOLU KIRILDI

Maçta sakatlanan genç oyuncu Baran Başyiğit’in kolunun kırıldığını açıklayan Çelik, “Maç kadar Baran kardeşimizin kolunun kırılmasına da ayrıca üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyorum.” dedi.

baran.webp

"HER ŞEYE RAĞMEN"

Son olarak takımına olan inancını yineleyen Çelik, “Her şeye rağmen takımımıza güveniyorum” sözleriyle camiaya mesaj verdi. Bursaspor cephesinde hem hakem tartışmaları hem de sakatlık şoku yaşanırken, Başkan Çelik’in açıklamaları taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

