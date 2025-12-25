Okan Buruk Paris'te ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, lige verilen arada tatilini geçirmek için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Buruk'un Paris'te eski eşi Nihan Akkuş ve oğlu Ali Yiğit'le bir araya geldiği belirtildi. Sabah'tan Bülent Cankurt, "Süper Lig tatile girince Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soluğu, Paris'te yaşayan ailesinin yanında aldı. Okan Hoca, tatil başlar başlamaz, 17 yıllık evlilikten sonra 2024'te boşandığı Nihan Akkuş ile 16 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'i görmeye Paris'e gitti. Nihan Hanım, Paris'ten, eski eşi ve oğluyla birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına da "Family in Paris" (Aile Paris'te) yazdı" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK ALINACAK BİR DURUM"

Okan Buruk'a "Hocam evlilik kaldığı yerden devam mı edecek" diye sorduğunu, "Gündemimizde böyle bir şey yok" cevabını aldığını belirten Cankurt, şöyle devam etti:

"İkisinin de hayatında kimse olmaması, baş başa görüşmeler ve 'aile' vurgusu yapılan paylaşımlar üzerine ben artık "acaba mı" demeye başladım. Ama birlikte değillerse bile aralarının bu kadar iyi olması ve kendilerini hala aile gibi görmeleri örnek alınacak bir durum. Hele daha boşanırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan, çolukları olmasına rağmen düşman olan boşanmış çiftleri düşününce Okan Buruk ile Nihan Akkuş'a bravo diyorum."