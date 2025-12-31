Futbolda dünyada en çok tartışılan kural olan ofsayt konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dubai’de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi’nde yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolda yeni kural değişikliklerinin gündemde olduğunu duyurdu.

ARSENE WENGER BAŞI ÇEKTİ

Fransız teknik adam Arsene Wenger’in uzun süredir savunduğu ofsayt düzenlemesi ilk kez resmi olarak değerlendiriliyor.

YENİ OFSAYT KURALI NASIL OLACAK?

Yeni öneriye göre hücum oyuncusu ancak savunmacının tamamen önünde olduğunda ofsayt sayılacak.

Mevcut kuralda ise hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümü savunma hattını geçtiğinde ofsayt kararı veriliyor.

Bu değişiklik hayata geçerse, daha hızlı ve hücum ağırlıklı futbolun ön plana çıkması bekleniyor.

MUSTAFA SARIGÜL DE İSYAN ETMİŞTİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada futbol kurallarına dair dikkat çekici bir öneride bulunmuş ve gündeme gelmişti.

Sarıgül, ofsayt uygulamasının oyunun hızını düşürdüğünü savunarak, “Futbolun daha dinamik ve seyir zevki yüksek olması için ofsaytın kaldırılması gerekiyor” ifadeleriyle tim dikkatleri üzerine toplamıştı.

İŞTE TEST EDİLEN YENİ UYGULAMALAR:

VAR için “yeşil kart” sistemi

Hakemlerin vücut kameraları kullanması

Kaleciler için sekiz saniye kuralı

Amaç oyunu daha adil, hücumcu ve akıcı hale getirmek.

2025'TE UYGULANDI

FIFA’nın bu testleri 2025 yılı boyunca farklı turnuvalarda uyguladığı ve 2026 Dünya Kupası öncesinde elde edilen verilerin nihai kararlar için belirleyici olacağı açıklandı.

Özellikle ofsayt kuralı değişikliğinin, Dünya Kupası başlamadan önce netleşmesi bekleniyor.