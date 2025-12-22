Nuri Şahin 5 golle kazandıkları maçın ardından ayrılığı açıkladı

Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu.

“NE ÇALIŞTIYSAK ÇIKTI”

Nuri Şahin açıklamasında “Oyundan ve skordan memnunum. Ne çalıştıysak çıktı. Çalıştığımız yerden gol bile yedik. Maçı başından sonuna kadar hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bugün 100. günümüz. Bir şeyle inşa etmeye başladık. İlk başta zorlansak da iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. İlk devreyi iyi kapattık. İkinci yarı bizim için daha önemli olacak. Oyunu oturtturduğumuzu düşünüyorum. Daha fazla puan almamız gereken ikinci yarı oynayacağız. Takımım hazır. Bazı şeyler oturuyor. Onları tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Bizim hak ettiğimiz yer 7'ncilik değil” dedi.

“DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK VERDİK”

Shomurodov’un performansı için konuşan Nuri Şahin, “Biz gelmeden önce Shomurodov daha çok kanatta kullanılmış. Biz geldiğimizden beri daha çok merkezde oynatıyoruz. Farklı farklı 9 numara oyunu var. Shomurodov, Selke'den farklı bir 9 numara. Oyun zekası çok yüksek. Biz onu merkeze çektik ve daha fazla özgürlük verdik. Bizi çok rahatlatıyor. Çok kaliteli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK”

Deniz Türüç’ün ayrılığını açıklayan Nuri Şahin, “Deniz Türüç artık bizimle olmayacak. Dört hafta önce bir karar aldık. Yolu açık olsun. Bize ilk dönemde çok yardımcı oldu. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu ama artık bizimle olmayacak. Benim aldığım ve kulübün onayladığı kararla Deniz bizimle olmayacak” sözlerini sarf etti.