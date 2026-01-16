Nijerya asıllı İngiltere'de doğdu ama İskoç vatandaşı: Belçika'dan Süper Lig'e geldi

Nijerya asıllı İngiltere'de doğdu ama İskoç vatandaşı: Belçika'dan Süper Lig'e geldi
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor, Adedire Awokoya Mebude'yi transfer etti. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Çaykur Rizespor, Nijerya asıllı, İngiltere doğumlu İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude'yi Belçika'nın Westerlo takımından transfer etti.
Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra da sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da da oynamıştı: Göztepe'yı bıraktı Fenerbahçe'ye transfer olduGalatasaray'da da oynamıştı: Göztepe'yı bıraktı Fenerbahçe'ye transfer oldu

Sözleşmenin 4.5 yıllık olduğu belirtilirken, kulüpten yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

21 YAŞINDA İNGİLTERE DOĞUMLU İSKOÇ VATANDAŞI

Adedire Emmanuel Awokoya Mebude 28 Mayıs 2004 doğumlu.
Nijerya asıllı. İngiltere'de doğdu, İskoçya'da büyüdü. İskoç vatandayı. İskoçya U-21 milli futbol takımında yer alıyor.
Son olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giyiyordu.
Mebude forvet olarak görev yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Spor
Bizim kızlar süper: Bunun adı zafer
Bizim kızlar süper: Bunun adı zafer
Sergen Yalçın Rafa Silva'nın geleceğini açıkladı
Sergen Yalçın Rafa Silva'nın geleceğini açıkladı