Nijerya asıllı İngiltere'de doğdu ama İskoç vatandaşı: Belçika'dan Süper Lig'e geldi

Çaykur Rizespor, Nijerya asıllı, İngiltere doğumlu İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude'yi Belçika'nın Westerlo takımından transfer etti.

Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra da sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin 4.5 yıllık olduğu belirtilirken, kulüpten yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

21 YAŞINDA İNGİLTERE DOĞUMLU İSKOÇ VATANDAŞI

Adedire Emmanuel Awokoya Mebude 28 Mayıs 2004 doğumlu.

Nijerya asıllı. İngiltere'de doğdu, İskoçya'da büyüdü. İskoç vatandayı. İskoçya U-21 milli futbol takımında yer alıyor.

Son olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giyiyordu.

Mebude forvet olarak görev yapıyor.