Galatasaray'da da oynamıştı: Göztepe'yı bıraktı Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe, Göztepe ile yollarını ayıran genç voleybolcu Sude Hacımustafaoğlu'nu transfer etti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Göztepe ile yollarını ayıran Sude Hacımustafaoğlu'nu transfer etti.
Göztepe, 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığını şu açıklamayla duyurdu:
"Oyuncumuz Sude Hacımustafaoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız karşılıklı olarak ayrılmıştır.

Kulüp tarihimizin 100. yılında şampiyon olan kadromuzda yer alan Sude Hacımustafaoğlu'na devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.
Teşekkürler Sude Hacımustafaoğlu."

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI, FENERBAHÇE'YE GEÇTİ

Sude Hacımustafaoğlu'nun Fenerbahçe Medicana ile anlaştığı belirtildi. Voleybolun Sesi'ndeki habere göre; Fenerbahçe genç smaçörü kadrosuna kattı.

1.80 boyundaki Sude, 2019-2020 yılında Galatasaray'ın altyapısında yer almış, 2021-2026 yılları arasında da A takımda oynamıştı.

Genç oyuncu, 2022-2023 sezonunda Yeşilyurt'da da forma giymişti. Sude, 2020 yılında gençlerle Avrupa Şampiyonu olan milli takımda da yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

