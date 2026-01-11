Nazillispor'un başına gelmeyen kalmadı: Ayvalıkgücü 6'da başladı 8 gol birden attı

3. Lig 4. Grup'ta bu sezon başına gelmeyen kalmayıp devre arasında ligden çekileceği açıklanan düşme hattında son sıradaki Nazillispor, U19 takımı ağırlıklı kadroyla çıktığı ikinci yarının ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a iç sahada 8-1 mağlup oldu.

Lemina Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı

NAZİLLİSPOR'A BİR DARBE DE AYVALIKGÜCÜ'NDEN

Stadı kapatılan, tesislerinden çıkartılan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü ise şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'un gençleri de ışık vermedi.

AYVALIKGÜCÜ ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Ligden çekilme kararı aldıktan sonra ikinci yarının ilk haftasında sürpriz şekilde U19 takımıyla maça çıkan Nazilli, Ayvalıkgücü'nden fark yedi. Bu skorla siyah-beyazlı ekip 4 puanla galibiyetsiz amatöre düşme hattında son sırada kaldı. Üst üste 5'inci galibiyetini alarak ikinci yarıda da müthiş çıkışı sürdüren Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü ise 31 puana ulaştı.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un stoperi Ahmet Batuhan Akyüz bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gole imza attı.