Mustafa Gürsel: Vazgeçmek yok

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, girdikleri net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Erzurumspor FK deplasmanda kazandı

Maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Kendi sahamızda en az 1 puan alacak hem oyunu oynadık hem de pozisyonlara girdik. İkinci yarı her şeyi yaptık, çok bastırdık ama bir türlü golü bulamadık. Onun için üzgünüz, oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum. Biz Bandırmasporuz, bu tip şeyleri daha önce çok yaşadık.

Oyunumuzdan ve mücadelemizden taviz vermeden devam edeceğiz. Mağlup olduğumuz maçlara baktığımızda kazanacak oyunu ortaya koyduk fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda telafi eder üstesinden geliriz. Vazgeçmek yok, daha çok hırslanarak devam edeceğiz.

Lig de kendimizi bir an önce üst grubun içine atmak istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları buradan mutlu göndermek istiyorduk ama olmadı. En kısa sürede bunu başaracağız."