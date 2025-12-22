Mustafa Çulcu: At o zaman bak yemedi atamadın rezil oldun

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirirken, hakem Alper Akarsu'yu eleştirdi.

Çulcu Sabah'taki yazısında, "Galatasaray öyle yüksek tempo başladı ki, sanırsın şampiyonluk maçı oynuyor. Helal olsun, böyle olmalı. İstek ve iştah, ligin ilk yarısını lider bitirme arzusu içinde olduklarını net gösterdi. Barış Alper, zirve seviyesine geldiğini Yunus'a attırdığı goldeki deparı ve geçişi ile gösterdi. Herkes İcardi'ye gol attırmak için seferber olmuşz ancak Arjantinli'nin son vuruş kalitesinde düşüş var. Galatasaray yorulunca vites düşürdü rölantiye aldı. Ama son bölümde biraz hareketlendi, üstün futbolla farklı galibiyeti buldu. Oyunun kahramanı dinamo gibi çalışan Torreira'ydı. Attığı golle İcardi moral buldu, seyirci bir başka coştu" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL ZEVKİMİZİN İÇİNE EDİYORLAR"

Mustafa Çulcu, daha sonra da hakem kararlarına geldi ve şu yorumları yaptı:

"Alper Akarsu, maça başlarken 40. saniyede Barış Alper'in aleyhine çaldığı faul yorumu ile biten bir hakem kalitesi ortaya koydu! Bir gece önce Thiam ve Abraham'ın formaları nerdeyse üzerlerinden çıkarılacaktı, 'Devam' diyen; Barış'ın rakibin formasına dokunuşuna faul çalan Ferhat'ın hakemleri, futbol zevkimizin içine ediyorlar. Bu uydurma faulden sonra balans ayarı başladı. Hele ki ilk yarıda çaldığı 14 faulün yarısı yalan. Oyuncuların isminden, teknik direktörlerden korkarak duruma göre maç yönetiyor. Kazımcan'a çıkan sarı ne kadar doğruysa Torreira'ya çıkan sarı o derece yanlıştı. Madem kendinden eminsin kararlarının arkasındasın 80'de rakibine kontrolsüz hareketinden dolayı Torreira'yı ikinci sarıdan at o zaman ya da ilk sarıyı uydurma! Bak yemedi atamadın rezil oldun."