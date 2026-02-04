Murat Sancak defteri kapandı

Adana Demirspor’da yönetim netleşti. Murat Sancak dönemi resmen sona erdi.

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, geçen hafta ev hapsi ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı.

Murat Sancak tahliye edildi

9 Aralık 2025'te tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Sancak'ın tahliye olmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

HİÇBİR BAĞI KALMADI

Adana Demirspor’un eski başkanı ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Bozan, kulübün yönetim yapısına dair önemli bir açıklama yaptı. Bozan, Murat Sancak’ın Adana Demirspor ile resmi veya hukuki bağının kalmadığını duyurdu.

Bozan, Adana Ticaret Odası’nda kulübün yeni başkanı Ertan Zeybek’i ağırladığını belirtti.

Yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda kulübün tek yetkilisinin ve başkanının Ertan Zeybek olduğu netlik kazandı.

EFSANE KULÜP ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Zeybek’in zor bir dönemde önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Bozan, iş dünyası ve siyasi iradenin desteğiyle kulübün eski günlerine dönebileceğini ifade etti.

Özellikle Adana Ticaret Odası kayıtlarına göre, kulübün Sancak ailesiyle herhangi bir resmi veya hukuki bağı kalmadığı kamuoyuna duyuruldu. İş dünyası ve yerel yönetim desteğiyle kulübün yeniden birlik ve başarı dolu günlerine dönmesi hedefleniyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN SON DURUMU NEDİR?

Adana Demirspor şu anda Trendyol 1. Lig 2025-26 sezonunda oldukça zor bir dönemden geçiyor.

Akdeniz temsilcisi son maçlarında üst üste farklı mağlubiyetler aldı ve ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.

Son maçları: