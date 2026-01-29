Son dakika | Murat Sancak tahliye edildi

''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında tahliye kararı çıktı.

Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Murat Sancak'a 'ev hapsi' cezası verildi.

AİLESİNDEN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Murat Sancak, tahliye sonrası ailesi tarafından karşılandı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Murat Sancak'ın ailesinin yaptığı paylaşım

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Murat Sancak, cezaevinden bir mektup yazmış ve suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

Mektupta şu ifadeler yer almıştı: