Son dakika | Murat Sancak tahliye edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye edildi. Sancak hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında tahliye kararı çıktı.
Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Murat Sancak'a 'ev hapsi' cezası verildi.

AİLESİNDEN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Murat Sancak, tahliye sonrası ailesi tarafından karşılandı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadeleri kullanıldı.

sancaj.webp
Murat Sancak'ın ailesinin yaptığı paylaşım

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Murat Sancak, cezaevinden bir mektup yazmış ve suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.
Mektupta şu ifadeler yer almıştı:

  • Ben bu satırları sizlere 31.12.2025 saat 20.10'da Metris T Tipi Ceza Evindeki koğuşumda yazıyorum; 04 Temmuz 2018’de başlayan serüven maalesef 2026 yılına girerken sonlanmış olacak.
  • Bu süreçte kırdığım ve üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. Benim hakkım sizlere helal, sizlerde hakkınızı bana helal edin. Son nefesime kadar, uzaktanda olsa hep Adana Demirspor'u destekleyeceğim. Böyle olmasını asla istemezdim... Şimdi siz Adana Demirspor Sahiplerine (Taraftarlar) seslenmek istiyorum, sahip çıkma tarzınızı değiştirmenizi öneririm.
  • Başarının gelebilmesi için desteğin maddi şekilde yapılması şart. Şehrin ileri gelenlerine de seslenmek istiyorum. Sayın Vali, Emniyet Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları özellikle de siyasetçilerimiz ve iş adamlarımız şehrin takımına SAHİP ÇIKIN.
  • "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür.
  • Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım. Kalbim her daim sizlerle''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

