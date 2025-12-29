Mourinho berabere kaldıkları maçın ardından kazandıklarını ilan etti

Braga ile berabere kalan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları gündem oldu.

Portekiz Süper Ligi’nin 16. haftasında Braga sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Estádio Municipal De Braga’da oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Ev sahibinin gollerini 38’de Zalazar (P) ve 45+1’de Pau Victor kaydetti. Benfica’nın golleri ise 29’da Otamendi ve 53’te Aurnes’ten geldi.

Braga forması giyen Ricardo Horta ise 90+3’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BENFICA’NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçın en tartışmalı anı ise 75’te yaşandı. Benfica penaltı beklediği pozisyonun devamında fileleri havalandırarak öne geçti. Ancak VAR incelemesinin ardından faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

jose-mourinho-aa-26.webp

“KAZANDIK”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
İlkin Aydın tanışmak istediği ismi açıkladı
Helsinki'den Van'a geliyor: Resmen açıklandı
