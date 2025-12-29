Galatasaray yönetimi 3 ünlü ismi şikayet edecek

Galatasaray yönetimi 3 ünlü ismi şikayet edecek
Galatasaray yönetimi, yapılan paylaşımlar nedeniyle Sarp Akkaya, Deniz Akkaya ve Gökhan Özoğuz (Athena Gökhan) hakkında şikayette bulunacak.

Erden Timur’un gözaltına alınmasının ardından yapılan paylaşımlar ile ilgili Galatasaray yönetimi harekete geçti.

3 İSMİ ŞİKAYET EDECEKLER

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray yönetimi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 isim hakkında şikayette bulunacak.

Sarı-kırmızılıların şikayette bulunacağı isimlerin Sarp Akkaya, Deniz Akkaya ve Gökhan Özoğuz (Athena) olduğu kaydedildi.

Ali Naci Küçük’ün sözleri şu şekilde:

Galatasaray kulübü bu sabah sarı kırmızılıları hedef alan aktör oyuncu birçok takipçisi olan Sarp Akkaya hakkında şikayette bulunacak. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak. Şu an Galatasaray kulübünden de teyit geldi. Sabah saatlerinde ‘yargılanacaksınız’ diyerek Galatasaray kulübünü hedef gösteren bir Tweet attı kendisi. Galatasaray harekete geçti ve başvurularını yapacak. ‘Bu işin de arkasını bırakmayacağız’ ifadesini kullandılar. Üç isim de muhtemelen gerekli cezayı alır diye düşünüyorum. Deniz Akkaya, Sarp Akkaya bir de zaten her zaman sahalarda olan Athena Gökhan var.

"YARGILANACAKSINIZ"

Erden Timur'un gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oyuncu Sarp Akkaya, Galatasaray'ı etiketleyerek "Yargılanacaksınız" dedi.

fenerbahceli-unlu-oyuncunun-tek-kelimelik-19402252-8078-m.webp

