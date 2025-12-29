Mert Günok sürprizi: Kapıyı ardına kadar açtılar

Mert Günok sürprizi: Kapıyı ardına kadar açtılar
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Mert Günok'a sürpriz bir talip çıktı. Kapıyı ardına kadar açtılar.

Beşiktaş'ın Necip Uysal'la birlikte kadro dışı bıraktığı Mert Günok'un transfer döneminin en önemli oyuncusu olacağı ortaya çıktı.

2024/11/08/hbbjk.jpgSiyah beyazlı kulübün kadro dışı bıraktığı ve kendisinden kulüp bulmasını istediği Mert Günok'un Süper Lig'den bir kaç kulübün listesinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş kadro dışı bırakır bırakmaz Mert Günok'a ilk talip çıktıBeşiktaş kadro dışı bırakır bırakmaz Mert Günok'a ilk talip çıktı

Mert Günok'u ilk isteyen kulübün Gaziantep FK olduğu belirtildi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın tecrübeli kalecinin alınması için yönetimle görüştüğü ileri sürüldü.

BAŞLADIĞI YERE DÖNEBİLİR: KAPIYI AÇTILAR

Mert Günok'a sürpriz bir talip daha çıktı.
Fenerbahçe'nin Mert Günok için harekete geçtiği iddia edildi. Milliyet'teki habere göre Fenerbahçe, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı eski kalecisi Mert Günok’u yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulübün Mert'e kapıyı açtığı belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpgMert, 2001'de Kocaelispor'dan Fenerbahçe altyapısına transfer edilmişti.
Sarı lacivertli takımda 14 yıl görev yapan Mert, 2015'te Bursaspor'a, 2017'de de Başakşehir'e transfer oldu.
Mert Günok, 2021'den beri Beşiktaş kalesinde görev yapıyordu.
Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Mert'in ikinci kaptanlığı da alınmıştı.
Mert Günok, son olarak da kadro dışı bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

