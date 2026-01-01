Manchester City'de 9 yıllık dönem bitiyor: Flaş iddia

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen tecrübeli futbolcu Bernardo Silva ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli oyuncu ile Barcelona, Juventus, Benfica ve Milan'ın yakından ilgilendiği öne sürüldü.

9 YILLIK DÖNEM BİTİYOR MU?

The Sun'ın haberine göre; 9 yıldır Manchester City forması giyen Bernardo Silva ile yollar ayrılabilir.

Haberin devamında, Juventus, Milan, Barcelona ve Benfica'nın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve yıldız ismin sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için fırsat transferi olabileceği belirtildi.

BERNARDO SILVA'NIN PERFORMANSI

Manchester City ile bu sezon 24 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 2 de gol pası verdi.