Maçta sahaya giren köpek uyudu: O anlar gündem oldu
Dersimspor ile Serhat Ardahanspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya giren köpek, kalenin önünde uyumaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tunceli Bölgesel Amatör Lig’de oynanan maçta sahaya giren köpek, güneşin tadını çıkarıp kalenin önünde uyuyunca karşılaşmaya kısa süre ara verildi. O anlar tribünlerde gülümsemeye neden oldu.

KÖPEK SAHAYA GİRİP UYUMAYA BAŞLADI

Bölgesel Amatör Lig’de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor, Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısının başında sahaya giren köpek, kalenin önüne uzanarak uyumaya başladı.


Karşılaşmayı durduran hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Sahadaki bazı futbolcuların köpeği çıkarmaya çalışmasına rağmen uykusunu bozmak istemeyen köpek yerinden kalkmadı.

Sahaya girip uyuyan köpek zorlukla dışarı çıkarıldı

Bunun üzerine teknik ekipten bir kişinin pet şişedeki sudan az miktar serpmesiyle köpek saha dışına yönlendirildi.

MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Köpeğin ayrılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sahadaki o anlar tribünlerde tebessümle karşılandı.

