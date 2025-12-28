Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

İtalya Serie A ekibi Juventus, takımın en önemli isimlerinden birisi olan Kenan Yıldız ile ilgili yeni bir karara imza attı.

Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun sözleşmesini uzatma konusunda mutlu sona ulaştı ve Kenan Yıldız'ın maaşında iyileştirme yaptı.

Son sözü Kenan Yıldız söyledi

YENİ MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık maaşını 6 milyon euroya yükseltti.

Haberde, Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesinin 2030 ya da 2031 yılına kadar uzatmayı planladığı ve taraflar arasında tüm detayların netleştirildiği belirtildi.

Son dönemde Avrupa’nın dev kulüplerinin Kenan Yıldız için temaslarda bulunduğu öne sürülürken, Juventus cephesinin milli futbolcuyu kesinlikle elden çıkarılmayacak isimler arasında gördüğü ifade edildi.

Milli yıldızın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Kenan, 6 gol atarken 6 asist yaptı.