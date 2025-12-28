Juventus, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Pisa deplasmanına çıktı.

Stadio Romeo Anconetani'de oynanan mücadele, Juventus'un 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

SON SÖZ KENAN YILDIZ'DAN

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 73'te Arturo Calabresi (kk) ve 90+2. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız attı.

Maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90+4'te yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

Pisa ise 11 puanla 19. sırada kaldı.

Oğuz Aydın'ın teklife cevabı ortaya çıktı

Juventus, İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lecce'yi konuk edecek.

Pisa ise Genoa'ya konuk olacak.

İtalya Serie A'nın güncel puan tablosu şu şekilde: