Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'un teklifine cevabı ortaya çıktı

Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'un teklifine cevabı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin futbolcusu Oğuz Aydın için devreye girerken, milli futbolcunun verdiği cevap da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Trabzonspor, milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Karadeniz ekibi, oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Osimhen ve Ndidi attı: Nijerya son 16 biletini kaptıNijerya son 16 biletini kaptı

TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe ile resmi temaslara başlayan bordo-mavililer, Oğuz Aydın'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için teklifte bulundu.

CEVABI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Oğuz Aydın, Trabzonspor'da forma giymeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın hocalığını yapmıştı.
Ayrıca tecrübeli ismin Oğuz Aydın'ı sol kanatta ilk 11'de düşündüğü haberin detayları arasında yer aldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

6 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan milli futbolcu, sadece 863 dakika süre alabildi ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Spor
Sadettin Saran başkanla bizzat görüştü: Fenerbahçe'ye Alman yıldız
Sadettin Saran başkanla bizzat görüştü: Fenerbahçe'ye Alman yıldız
Son sözü Kenan Yıldız söyledi
Son sözü Kenan Yıldız söyledi