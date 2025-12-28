Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'un teklifine cevabı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Trabzonspor, milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Karadeniz ekibi, oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Nijerya son 16 biletini kaptı

TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe ile resmi temaslara başlayan bordo-mavililer, Oğuz Aydın'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için teklifte bulundu.

CEVABI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Oğuz Aydın, Trabzonspor'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın hocalığını yapmıştı.

Ayrıca tecrübeli ismin Oğuz Aydın'ı sol kanatta ilk 11'de düşündüğü haberin detayları arasında yer aldı.

6 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan milli futbolcu, sadece 863 dakika süre alabildi ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.