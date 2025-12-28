Osimhen ve Ndidi attı: Nijerya son 16 biletini kaptı

Osimhen ve Ndidi attı: Nijerya son 16 biletini kaptı
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası'nda Victor Osimhen ve Wilfried Ndidi'nin gol attığı maçta Nijerya, Tunus'u 3-2 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) C Grubu'nda iki maç oynandı.
Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci haftasında Nijerya ile Tunus, Fes Stadı'nda karşılaştı.

NİJERYA'DAN 3-2'LİK GALİBİYET

Nijerya, maçın 44. dakikasında Victor Osimhen, 50. dakikasında Wilfred Ndidi ve 67. dakikasında Ademola Lookman'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Tunus'un golleri ise 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada Ali Abdi'nin attığı penaltıdan geldi.
Günün diğer maçında başkent Rabat'ın Al Medina Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uganda ile Tanzanya karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz biten maçta Tanzanya, 59. dakikada Simon Msuva'nın penaltıdan golüyle öne geçerken Uganda, 80. dakikada Uche Ikpeazu'nun golüyle beraberliği yakaladı.

SON 16 TURUNA KALDI

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Nijerya, son 16 turuna kaldı.
Tunus, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Tanzanya 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Uganda ise son sırada bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

