Altekma ligin ilk yarısını galibiyetle bitirdi

Yayınlanma:
Altekma, Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u 3-2 yenmeyi başardı.

Efeler Ligi 13’üncü hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir’de konuk ettiği Alanya Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

İŞTE MAÇIN SET SAYILARI

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 19-25, 18-25, 25-23 ve 15-10’luk skorlarla sonuçlandı.

ALTEKMA - ALANYA BELEDİYESPOR MAÇINDAN NOTLAR

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Tolgacan Dinçer, Engin Duman
ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Gabriel Candido, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak
ALANYA BELEDİYESPOR: Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Bardia Saadat, Georgi Seganov, Furkan Dur, Steven Marshall, Burak Çevik, Çağatay Kır, Abdullah Çam
SETLER: 25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10
SÜRE: 128 dakika

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

