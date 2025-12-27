Altekma ligin ilk yarısını galibiyetle bitirdi

Efeler Ligi 13’üncü hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir’de konuk ettiği Alanya Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

İŞTE MAÇIN SET SAYILARI

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 19-25, 18-25, 25-23 ve 15-10’luk skorlarla sonuçlandı.

ALTEKMA - ALANYA BELEDİYESPOR MAÇINDAN NOTLAR

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tolgacan Dinçer, Engin Duman

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Gabriel Candido, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak

ALANYA BELEDİYESPOR: Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Bardia Saadat, Georgi Seganov, Furkan Dur, Steven Marshall, Burak Çevik, Çağatay Kır, Abdullah Çam

SÜRE: 128 dakika