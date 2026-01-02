Konyaspor'un ilk rakibi Romanya'dan

Tümosan Konyaspor Antalya kampında ikinci yarı için startı verdi.

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor sıkıntılı geçen ilk yarının ardından hazırlıklarına hızlı başladı. Yeşil - Beyazlılar, dün Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde toplanarak top başı yaptı.

OTOBÜSLE ANTALYA'YA

Yeşil - Beyazlı takım, sabah yapılan antrenmanın ardından otobüsle Antalya’ya hareket etti.

Konyaspor 2 - 10 Ocak tarihleri arasında Belek’te Kaya Palazzo Golf Resort tesislerinde kamp yapılacak.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kamp süresince hem yoğun antrenmanlar hem de hazırlık maçlarıyla ikinci yarıya takımını en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

İLK RAKİP ROMANYA'DAN

Konyaspor hazırlık kampının ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile hazırlık karşılaşması oynanacak.

Bu maç, Anadolu Kartalı’nın kamp programındaki en önemli sınavlardan biri olacak.