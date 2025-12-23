Konyaspor Tunahan Taşçı ile güldü

Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Antalyaspor'u Tunahan Taşçı'nın attığı golle 1-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan yerden ortasında defanstan dönen topu Umut Nayir, bekletmeden Tunahan Taşçı'ya çıkardı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
34. dakikada Hüseyin Türkmen'in kaptırdığı topta ceza sahasına hareketlenen Muleka'nın uzaktan şutunda kaleci Julian kornere çıkardı.

41. dakikada ceza sahasında Umut Nayir ile paslaşan Muleka meşin yuvarlağı altıpas üzerinde Bjorlo ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.
90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada kaleci Deniz Ertaş topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Balet'in şutunda Jevtovic gole izin vermedi.
Karşılaşmayı yeşil beyazlılar 1-0 kazandı.

FİLİSTİN'E DESTEK

Öte yandan takımlar, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı ortak pankartla seremoniye çıktı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

