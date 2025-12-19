Kocaelispor seriyi sürdürdü: Antalyaspor'u devirdi
Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Kocaelispor, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 yendi.
Sadettin Saran hakkındaki suçlamalar belli oldu
60. dakikada Agyei'nin sağ korner çizgisine yakın bir noktadan ortasında, altıpas içinde yükselen Churlinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ direğine çarparak oyuna döndü.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka pozisyon olmadı ve mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter
Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei (Dk. 86 Can Keleş), Keita, Haidara, Churlinov (Dk. 73 Rivas), Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Samet Yalçın), Petkovic (Dk. 90+1 Serdar Dursun)
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Dk. 75 Ceesay), Safuri (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), Paal, Ballet (Dk. 75 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 84 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Boli
Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Petkovic, Dk. 59 Furkan Gedik, Dk. 79 Rivas, DK. 84 Haidara (Kocaelispor), Dk. 46 Veysel Sarı, Dk. 55 Safuri, Dk. 58 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)