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Halk TV Spor Kocaelispor evinde Amedspor'u devirdi: İlk galibiyetini aldı

Kocaelispor evinde Amedspor'u devirdi: İlk galibiyetini aldı

Amedspor'u konuk eden Kocaelispor, 2-0'lık skorla galip geldi. Yeşil-siyahlılar yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kocaelispor evinde Amedspor'u devirdi: İlk galibiyetini aldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaelispor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Berkan Kutlu ve 87. dakikada Matej Maglica kaydetti.

KOCAELİSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı. Amedspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı. İki ekibin de 3 puanı bulunuyor.

DETAYLAR

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Şener, Ogün Kamacı

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Emir Ortakaya, Zoukrou, Dijksteel, Haidara, Sissoho, Show, Berkan Kutlu, Agyei, Sousa, Baku

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Cem Üstüdağ, Sor, Dia Saba, Orban, Ballet

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Kocaelispor
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