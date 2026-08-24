Kocaelispor evinde Amedspor'u devirdi: İlk galibiyetini aldı
Amedspor'u konuk eden Kocaelispor, 2-0'lık skorla galip geldi. Yeşil-siyahlılar yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.
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Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaelispor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Berkan Kutlu ve 87. dakikada Matej Maglica kaydetti.
KOCAELİSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı. Amedspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı. İki ekibin de 3 puanı bulunuyor.
DETAYLAR
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Şener, Ogün Kamacı
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Emir Ortakaya, Zoukrou, Dijksteel, Haidara, Sissoho, Show, Berkan Kutlu, Agyei, Sousa, Baku
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Cem Üstüdağ, Sor, Dia Saba, Orban, Ballet
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi