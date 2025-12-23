Kocaelispor Erzurumspor FK'yı yıktı: Galibiyetle başladı

Kocaelispor Erzurumspor FK'yı yıktı: Galibiyetle başladı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası C Grubu maçında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı sahasında 3-1 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

10. dakikada Erzurum FK'nin geliştirdiği atakta Sylla'nın kafa pasında savunma arkasına sarkan Benhur Keser'in şutunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere çeldi.
18. dakikada Kocaelispor öne geçti. Rivas'ın sağ kanattan ortasında yerden seken topla arka direkte buluşan Churlinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
45. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK'de Sefa Akgün'den topu kazanan Samet Yalçın ceza sahası çizgisindeki Petkovic'e pas verdi. Petkovic'in ceza sahasının sol çaprazında topla buluşturduğu Churlinov, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kocaelispor üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Kocaelispor farkı açtı. Churlinov'un pasında Nonge, ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0
58. dakikada Ali Ülgen'in ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda topu kaleci Gökhan Değirmenci kornere çeldi.
88. dakikada Erzurumspor FK farkı 2'ye indirdi. Ali Ülgen'in kullandığı korner atışında Baiye, takımının maçtaki ilk golünü kafa vuruşuyla kaydetti: 3-1
Kocaelispor karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Kocaelispor, geçtiğimiz günlerde silahlı kavgada hayatını kaybeden futbolcu Uğurcan Bekçi'yi maç öncesinde, "Seni unutmayacağız Uğurcan Bekçi" pankartıyla andı.

Takımlar, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı ortak pankartla seremoniye çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh (Dk. 83 Ahmet Oğuz), Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Keita (Dk. 61 Linetty), Churlinov (Dk. 61 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 71 Mustafa Ege Bilim), Rivas, Petkovic (Dk. 71 Agyei)
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Dk. 68 Orhan Ovacıklı), Gerxhaliu (Dk. 77 Rodriguez), Yiğit Baran Karaoğlan (Dk. 78 Eren Tozlu), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 58 Mustafa Fettahoğlu), Sefa Akgün (Dk. 59 Baiye), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Sylla
Goller: Dk. 18 ve 45 Churlinov, Dk. 53 Nonge (Kocaelispor), Dk. 88 Baiye (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 47 Emre Erdem (Erzurumspor FK), Dk. 76 Balogh, Dk. 85 Linetty (Kocaelispor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

