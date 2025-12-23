Sadettin Saran'ın bir sözü yetti: 2 bin 500 çocuk akın etti

Sadettin Saran'ın bir sözü yetti: 2 bin 500 çocuk akın etti
Yayınlanma:
Dönerci Ümran Kılınç, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu ve

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sosyal medyada yaptığı çağrıya Sadettin Saran’ın yorum yapması üzerine dönerci Ümran Kılınç, öğrencilere ücretsiz döner ve ayran dağıttı.

Ayrancılar Mahallesi’nde dönercilik yapan Ümran Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gönderisine yorum yapması halinde öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını duyurdu.

SARAN'A VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Paylaşıma Sadettin Saran’ın 'Sözünü tut' yorumu yapmasının ardından harekete geçen Kılınç, öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikram etti. Etkinlik kapsamında yaklaşık 300 kilo tavuk döner dağıtıldı.

Ayrancılar’da 8 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Kılınç, sosyal medya üzerinden başlattıkları çağrının karşılık bulduğunu söyledi. Kılınç, dağıtım süresince ortalama 2 bin ila 2 bin 500 öğrencinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

sozumu.webp
Kılınç ''Sayın başkanım, sözümü tuttum'' pankartı astı

Ücretsiz dağıtım için döner dükkanının dışı sarı-lacivert balonlarla süslenirken, iş yerinin önüne 'Sayın Başkanım, sözümü tuttum' yazılı pankart asıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler de ücretsiz döner ikramı için teşekkür etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Spor
Sadettin Saran'da İrem Derici de topa girdi
Sadettin Saran'da İrem Derici de topa girdi
Derbiye saatler kala flaş gelişme: Maça gitmeme kararı aldı
Derbiye saatler kala flaş gelişme: Maça gitmeme kararı aldı