Kayserispor’un yeni transferi gerçeği öğrenince kaçtı
Kayseri'de filmlere konu olacak bir transfer hikayesi yaşandı! Kayserispor'a transfer olmak üzere 2 gün önce kente gelen Ronael Pierre-Gabriel imza atmadan gitti. Ünlü futbolcu Sarı Kırmızılı takımın yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrenince kimseye haber vermeden Kayseri'yi terk etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer olmak üzere şehre gelen ünlü futbolcu Ronael Pierre-Gabriel, imzayı atmadan gitti.
Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre; 2 gün önce Kayseri’ye gelen Fransız oyuncu, kimseye haber vermeden sessiz sedasız kentten ayrıldı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI FARKLI ÇIKTI

Oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb’e yakın hesaplardan yapılan açıklamalarda sözleşme şartları gerekçe gösterildi. Ünlü futbolcunun anlaştığı şartlarla gerçekte yazanların farklı olduğu vurgulandı.

"KAYDETME YASAĞI VAR"

Yapılan paylaşımda "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" denildi. Gerçeği öğrenen ünlü futbolcu apar topar Kayseri'den ayrıldı.

kayserispora-fransiz-sag-bek-ronael-pierre-gabriel-lvwz.webp

1 MAÇTA 29 DAKİKA FORMA GİYDİ

Dinamo Zagreb forması giyen Ronael Pierre-Gabriel, bu sezon Hırvat ekibinde sadece 1 maçta forma giydi ve 29 dakika sahada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

