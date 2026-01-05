Kamerun - Güney Afrika maçı bitti kutlamalar başladı

Afrika Uluslar Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Turnuvanın kritik karşılaşmalarından birinde Kamerun, Güney Afrika’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşma biter bitmez Kamerun genelinde büyük sevinç yaşandı.

Arda Güler'in takım arkadaşına çılgın teklif

GÜNEY AFRİKA HIZLI BAŞLADI

Maçın ilk yarısında Güney Afrika hızlı başladı ve bulduğu golle öne geçti. Ancak Kamerun, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Önce beraberlik golünü bulan Kamerun, ardından son dakikalarda attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Teknik direktör David Pagou, maç sonrası yaptığı açıklamada “Oyuncularım sahada inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Bu galibiyet, takım ruhunun ve azmin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

KAMERUN'DA BÜYÜK SEVİNÇ

Kamerun’un çeyrek finaldeki rakibini beklerken ülkede kutlamalar da başladı. Çeyrek final haberi sonrası ülke genelinde büyük sevinç yaşandı.

Afrika futbolunun güçlü temsilcilerinden Kamerun, bir kez daha turnuvada iddiasını ortaya koydu.