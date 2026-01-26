İstifadan dönen Ergin Ataman Yunanistan'da tarihe geçti

Panathinaikos'ta sıkıntılı günler geçiren deneyimli çalıştırıcı Ergin Ataman Yunan ekibinde tarihe geçti. Üst üste yaşanan kayıplar sonrası istifa sinyali veren Ataman, Panathinaikos tarihinde en çok kazanan ikinci başantrenör oldu.

A Milli Takım koçu Ergin Ataman Panathinaikos tarihine geçti.
Panathinaikos, Stoiximan GBL’de OAKA’da Maroussi’yi 92-81 mağlup ederken, bu galibiyet Ergin Ataman için özel bir anlam taşıdı.
Ataman, Panathinaikos başında 72. lig zaferine ulaştı.
Bu sonuçla kulüp tarihinde en çok lig galibiyeti alan ikinci başantrenör oldu.
Ataman, 71 galibiyetli Xavi Pascual’ı geride bıraktı. Zirvede ise 382 galibiyetle Zeljko Obradovic bulunuyor.

İSTİFA SİNYALİ VEMİŞTİ

Euroleague'de Milano mağlubiyeti sonrasında taraftarların ıslıkladığı Panathinaikos'ta koç Ergin Ataman istifa sinyali vermişti.

Ergin Ataman bırakmak için şartını açıkladıErgin Ataman bırakmak için şartını açıkladı

Tepkilerin ardından açıklama yapan Ergin Ataman, bu sezon Yunanistan Ligi'nde ya da Euroleague'de şampiyon olamamaları durumunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos da Ataman'da destek vermişti.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Maç sonrası basın toplantısında Ataman, sakat oyuncular hakkında bilgi verdi.

  • Osman ve Mitoglou: Bu hafta takımla antrenmanlara başlayacak.
  • Nan: Ağrıları sürüyor, doktorlar tehlikeli olmadığını belirtti, karar oyuncuda.
  • Kendrick: Geri dönmeyi çok istiyor, ancak tamamen sağlıklı olması gerekiyor.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI

Ataman, karşılaşma sonrası eksiklere dikkat çekti. Deneyimli koç, "Maça düşük tempoyla başladık, eksiklerimiz vardı. 10 sayı geriye düştükten sonra ciddileştik, sert ve agresif oynadık. Kontrolü ele aldık ve zor bir haftanın ardından önemli bir galibiyet aldık" dedi.

TEMKİNLİ KONUŞTU

Cuma günü Fransa’da oynanacak Villeurbanne maçı için Ataman temkinli konuşurken şu ifadeleri kullandı:

  • Her maç farklıdır. EuroLeague’de motivasyon farklıdır.
  • Villeurbanne hafife alınacak bir takım değil, Barcelona’ya karşı iyi oynadılar.
  • Sezonun son bölümündeyiz. 14 maç kaldı, her maça final gibi bakmalıyız.
  • Playoff dışında kalma riski var, çok sayıda galibiyet almamız gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

