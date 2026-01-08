Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman mesajı geldi

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman mesajı geldi
Yayınlanma:
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos’tan Ergin Ataman ve takıma destek mesajı geldi. Yunan basını Giannakopoulos'un mesajını Ergin Ataman'la yola devam şeklinde yorumladı.

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı geldi.
Panathinaikos’un Olimpia Milano karşısında aldığı mağlubiyetin ardından taraftarların Ergin Ataman ve oyuncuları yuhalaması büyük yankı uyandırmıştı.
Ataman’ın ayrılık sinyali veren açıklamalarının ardından gözler kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos’a çevrildi.
Ünlü başkan sessizliğini bozarak hem Ataman’a hem de oyunculara sahip çıktı.

dimitris1.jpg

ELEŞTİRİLER YANIT VERDİ

Giannakopoulos'tan eleştirilere yanıt gecikmedi.
Her hareketiyle gündem olan Panathinaikos Başkanı, “Panathinaikos’un kadrosunu yeterince kullanmadığını söyleyenler önemsizdir” dedi.

Ergin Ataman bırakmak için şartını açıkladıErgin Ataman bırakmak için şartını açıkladı

İŞTE GIANNAKOPOULOS'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

  • Oyuncuların motivasyonu: Oyuncular yüzde 100’lerini kullanmıyorlar çünkü kompleksleri yok ve sezonun ne zaman başladığını biliyorlar. Gerektiğinde ciddiyetle mücadele ettiklerini ve zirveye ulaştıklarını gösterdiler.
  • Geçmiş sezonlara vurgu: Geçen yıl Avrupa Şampiyonuna karşı bir maç kaybettikten sonra toparlanamadılar. Bu yıl Yunanistan’da daha da zorlu koşullar hüküm sürdü.
  • Taraftara mesaj: Biraz güven gösterelim. İki yıldır beni hayal kırıklığına uğratmışsa bile maç bitmeden yargılamam.
  • Takıma destek: Takımın her zaman iyi oynamaması hoşuma gitmiyor ama Avrupa’nın en iyi kadrosunu destekliyorum. Hem yeteneğin hem de içsel bencilliğin var olduğunu kanıtladılar.

YUNAN BASINI: ERGİN ATAMAN KARARI ÇIKTI

Giannakopoulos’un bu açıklamaları, Ataman’ın ayrılık sinyali verdiği dönemde takıma moral ve güven mesajı olarak değerlendirildi. Yunan basını ayrılık haberleri sonrası Ergin Ataman ile yola devam edileceği yorumunda bulundu. Başkan Giannakopoulos, taraftarların eleştirilerine karşı net bir şekilde Ergin Ataman, teknik ekip ve oyuncuların yanında olduğunu gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

