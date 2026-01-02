İspanya bu haberi konuşuyor: Sergio Ramos eski kulübüne geri dönüyor

Yayınlanma:
Efsane futbolcu Sergio Ramos İspanya'da gündem oldu. Futbolu 39 yaşında bırakan yıldız oyuncu eski takımı Sevilla'ya geri dönmek için ünlü bir yatırımcıyla ortaklaşa düğmeye bastı.

Sergio Ramos’tan Sevilla hamlesi geldi!
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, futbol efsanesi Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği ve kariyerinde özel bir yere sahip olan Sevilla FC için dikkat çeken bir girişimde bulundu.
Ülke basınında gündem olan haber sonrası gözler Sergio Ramos'a çevrildi.

Arda Güler'e izin çıkmadıArda Güler'e izin çıkmadı

RESMİ TEKLİFİ SUNDU

Ramos, bir yatırımcı grubunun lideri olarak Sevilla’nın çoğunluk hisselerini almak için resmi teklif sundu. Bu teklifin, satış sürecindeki en güçlü ve maddi açıdan en yüksek teklif olduğu ifade ediliyor.
Taraflar arasında görüşmeler sürerken henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı.

ramos.jpg

HABER BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Sevilla altyapısından yetişen Ramos’un bu girişimi, kulüp taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Ramos’un, kulübün sportif ve kurumsal geleceğinde aktif rol alma hedefiyle sürece dahil olduğu öne sürülüyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sevilla yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak satış sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Eğer Ramos’un teklifi kabul edilirse, bu durum İspanyol futbolunda bir oyuncunun eski kulübünü satın alması açısından tarihi bir gelişme olacak.
Gözler şimdi Sevilla yönetiminin vereceği kararda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

