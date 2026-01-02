Arda Güler'e izin çıkmadı

Arsenal’den Arda Güler hamlesi geldi. İngiliz devinden 80 milyon euroluk teklif iddiası...

İngiltere Premier League’de liderliğini sürdüren Arsenal, devre arası transfer çalışmaları kapsamında milli yıldızımız Arda Güler’i gündemine aldı.

İSPANYOL BASINI AÇIKLADI

İspanyol basını Fichajes’in haberine göre Arsenal, Arda Güler’i listesine ekledi.

Londra ekibi, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama modeli ile transferi mümkün kılabileceğini düşünüyor.

Real Madrid’i ikna etmek için 80 milyon euro civarında resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Xabi Alonso'dan Arda Güler transferine onay çıkmadı

ALONSO'DAN ARDA GÜLER'E İZİN ÇIKMADI

Teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler’in takımdan ayrılmasına izin vermedi.

Alonso’nun genç oyuncuya güveni tam ve onu takımın geleceğinde önemli bir parça olarak gördüğü belirtiliyor.

LA LİGA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon sınırlı süreler bulmasına rağmen teknik heyetin planlarında yer alıyor. Arda'nın oynadığı maçlarda sergilediği göz dolduran performans ise Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Arsenal’in ilgisi, genç yıldızın Avrupa’daki yükselen değerini bir kez daha ortaya koyarken, transferin gerçekleşmesi için Alonso’nun tavrı belirleyici olacak.

Bu gelişme, Arda Güler’in kariyerinde yeni bir döneme işaret ederken Xabi Alonso'nun tutumu olası transferin seyrini belirleyecek.