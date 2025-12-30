Hull City Acun Ilıcalı'yı havalara uçurdu: Yılbaşı hediyesi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yılı galibiyetle kapattı.

Acun Ilıcalı'nın takımı ligin güçlü takımı Middlesbrough'u deplasmanda 1-0 kazandı.

Galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı. Bu galibiyet kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya adeta yılbaşı hediyesi oldu.

MIDDLESBROUH'YA YAKLAŞTI

Hull City, son 5 maçta 13 puana ulaşarak yükselişini sürdürdü ve 2. sıradaki Middlebrough'a yaklaştı.

Middlesborguh'un 43 puanı bulunurken, Hull City 41 puana ulaşarak Premier Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım daha attı.

Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough, Derby County deplasmanına gidecek.