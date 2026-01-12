Hasan Arat'a devlet nişanı: Cumhurbaşkanı bizzat taktı

Hasan Arat'a devlet nişanı: Cumhurbaşkanı bizzat taktı
Beşiktaş eski başkanı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı takıldı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, Kosova Cumhuriyeti'ne seçkin katkı sunan kişilere verilen en yüksek nişanlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı'na layık görüldü.

CUMHURBAŞKANI BİZZAT TAKTI

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin verdiği nişan takdim törenine Arat'ın yanı sıra Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Olimpiyat Komitesi üyeleri ile diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, törende yaptığı konuşmada, Arat'ın vizyonu, adanmışlığı ve dürüstlüğüyle Kosova'ya değerli katkılar sunduğunu söyledi.

Arat'ın başta uluslararası spor olmak üzere Kosova'ya destek sunduğunu kaydeden Osm

ani, "Bu kapsayıcılık ve angajman, Kosova'nın Priştine 2030 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapması için adaylık sürecine verilen belirleyici katkıyla taçlandı. Bu, devletimiz ve Kosova sporu için tarihi bir andır." ifadelerini kullandı.

"KOSOVA SPORDA HARİKA BİR DEVLETTİR"

Hasan Arat, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova'nın sporu seven bir ülke olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Oyunları'nın çok ciddi bir organizasyon düzeyi olduğunu vurgulayan Arat, Kosova'nın bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmesi ve geride iyi bir miras bırakması gerektiğini söyledi.

Arat, "Bugün benim için, ailem ve ülkem için büyük bir gün. Kosova Cumhurbaşkanı'ndan bu madalyayı almak büyük bir onur. Kosova halkına en iyi dileklerimi sunuyor, Akdeniz Oyunları'nı en iyi şekilde düzenlemelerini diliyorum. Kosova sporda harika bir devlettir ve bu Akdeniz Oyunları, yeni nesillere ilham vererek ülke için iyi bir miras bırakacaktır." diye konuştu.

