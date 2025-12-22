Hakem kararlarına tepki: Galibiyete doğrudan etki etmiştir

Hatayspor, Serikspor karşılaşmasının ardından resmi kanallarından yaptığı açıklamayla maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararların müsabakanın sonucuna doğrudan etki ettiğini ifade etti.

Bordo-beyazlı kulüp, yaşanan hak ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak spor kamuoyunun dikkatini karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararlara çekti.

Fırat Aydınus: İkinci sarıdan kırmızı

''KULÜBÜMÜZ GEREKLİ MERCİLERE BAŞVURULARINI YAPMIŞTIR''

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Oynanan Atakaş Hatayspor – Serikspor karşılaşmasında maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararlar, takımımızın galibiyetine doğrudan etki etmiştir. Yaşanan bu hak ihlalleriyle ilgili olarak kulübümüz, tüm yasal haklarını kullanmak adına gerekli mercilere başvurularını yapmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

''GOL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİYDİ''

Hatayspor teknik direktörü Gökhan Alaş, 1-1 biten Serikspor maçı sonrası, "Galibiyeti hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bulduğumuz çok güzel pozisyonlar, iptal edilen bir golümüz var. Aslında hakemin takdiri bu yöndeydi ama bence gol olarak değerlendirilmeliydi." demişti.