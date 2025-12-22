Fırat Aydınus: İkinci sarıdan kırmızı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın pozisyonu, tartışma konusu oldu.

Torreira'nın sarı kartı varken rakibinin ayağına yaptığı müdahalede hakem kartına başvurmadı.

Eski hakem Fırat Aydınus, Torreira'nın pozisyonunu değerlendirdi.

''İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI''

Fırat Aydınus yaptığı açıklamada, ''Net bir şekilde geç kalınmış müdahale, kontrolsüz ve ayağına basıyor. Bu pozisyon sarı kart. Bu pozisyon olduğunda Torreira'nın sarı kartı var. Dolayısıyla ikinci sarı karttan kırmızı'' ifadelerini kullandı.

17. HAFTA BUGÜN KAPANACAK

Süper Lig'in 17. haftası, bugün oynanacak 2 maç ile tamamlanacak.

Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.