Hakan Çalhanoğlu için görüşmeler resmen başladı

Inter'de A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu seferberliği yaşanıyor.

Avrupa devlerinin radarına giren Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi elini çabuk tutmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Inter kulübü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine resmen başladı.

YENİ KONTRAT DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Yeni kontratın detayları da İtalyan basını tarafından açıklandı.

Inter’in, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029’a kadar sürecek bir mukavele yapmayı planladığı öne sürüldü.

EN YÜKSEK MAAŞI ALIYOR

Mali koşullar: Görüşmelerde en kritik noktanın maaş konusu olduğu belirtiliyor.

Hakan Çalhanoğlu, yıllık 6,5 milyon euro kazancıyla takımda en yüksek maaş alan isimlerden biri. Inter yönetimi, ücret artışı konusunda dikkatli davranıyor. Performans: Bu sezon Inter formasıyla 19 maçta 7 gol ve 3 asist üretti.

HAKAN MASAYA OTURACAK

Inter’in sözleşme uzatma görüşmelerini yaz aylarına kadar tamamlamak istediği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu’nun da kariyerini Milano’da sürdürmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Milli futbolcumuz böylece Inter'de 3 yıl daha forma giyecek.