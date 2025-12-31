Hakan Çalhanoğlu için görüşmeler resmen başladı

Hakan Çalhanoğlu için görüşmeler resmen başladı
Yayınlanma:
Avrupa devlerinin gözdesi Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için karar zamanı... Inter’den Hakan Çalhanoğlu için yeni sözleşme planı geldi. Görüşmeler resmen başlarken detaylar da netleşti.

Inter'de A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu seferberliği yaşanıyor.
Avrupa devlerinin radarına giren Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi elini çabuk tutmak istiyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Inter kulübü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine resmen başladı.

Aziz Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş kızgınlığını açıkladıAziz Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş kızgınlığını açıkladı

YENİ KONTRAT DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Yeni kontratın detayları da İtalyan basını tarafından açıklandı.
Inter’in, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029’a kadar sürecek bir mukavele yapmayı planladığı öne sürüldü.

hakan.jpg

EN YÜKSEK MAAŞI ALIYOR

  • Mali koşullar: Görüşmelerde en kritik noktanın maaş konusu olduğu belirtiliyor.
  • Mevcut durum: Hakan Çalhanoğlu, yıllık 6,5 milyon euro kazancıyla takımda en yüksek maaş alan isimlerden biri. Inter yönetimi, ücret artışı konusunda dikkatli davranıyor.
  • Performans: Bu sezon Inter formasıyla 19 maçta 7 gol ve 3 asist üretti.

HAKAN MASAYA OTURACAK

Inter’in sözleşme uzatma görüşmelerini yaz aylarına kadar tamamlamak istediği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu’nun da kariyerini Milano’da sürdürmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Milli futbolcumuz böylece Inter'de 3 yıl daha forma giyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Spor
Hacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldi
Hacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldi
Beşiktaş öyle bir futbolcuyu istedi ki adını hatasız söyleyebilen spikere helal olsun!
Beşiktaş öyle bir futbolcuyu istedi ki adını hatasız söyleyebilen spikere helal olsun!
TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 katı
TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 katı