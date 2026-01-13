Hadergjonaj ve Fofana düellosu: Gollü maçta kazanan çıkmadı

Alanyaspor ve Karagümrük, Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Alanya'da Hadergjonaj 2 gol atarken, Karagümrük'te de Fofana 2 gol kaydetti ve mücadele 2-2 berabere tamamlandı.