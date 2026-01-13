Hadergjonaj ve Fofana düellosu: Gollü maçta kazanan çıkmadı

Alanyaspor ve Karagümrük, Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Alanya'da Hadergjonaj 2 gol atarken, Karagümrük'te de Fofana 2 gol kaydetti ve mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Grbic'den döndü. Hadergjonaj dönen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
28. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Alanyaspor'da savunmada Makouta'nın hatasında araya giren Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

37. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Hagi'nin ortasında topla ceza sahası önünde buluşan Janvier'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonra erdi.
59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Alanyaspor'dan Fatih Aksoy'un eline ceza sahası içerisinde topun çarpması sonucu kazanılan penaltıda Fofana, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
65. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün atağında Barış Kalaycı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda kaleci Paulo Victor, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
73. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Alanyaspor'da Duarte'nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Hadergjonaj, skoru eşitledi: 2-2.
86. dakikada Alanyaspor'un atağında sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda kaleci Grbic, golü ayağıyla engelledi.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

DETAYLAR

  • Stat: Alanya Oba
  • Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas
  • Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta (Dk. 61 Maestro), Ümit Akdağ (Dk. 90 Baran Moğultay), Hadergjonaj, Janvier (Dk. 74 Ogundu), Fatih Aksoy, Hagi (Dk. 61 Hwang), Efecan Karaca (Dk. 61 İbrahim Kaya), Duarte, Güven Yalçın
  • Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec (Dk. 77 Burhan Ersoy), Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter (Dk. 65 Johnson), Larsson (Dk.65 Tarık Buğra Kalpaklı), Berkay Özcan, Serginho (Dk. 65 Ahmet Sivri), Fofana (Dk. 66 Doh)
  • Sarı kartlar: Dk. 10 Hagi, Dk. 45+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)
  • Goller: Dk. 16 ve 73 (Penaltıdan) Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 28 ve 59 (Penaltıdan) Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Kaynak:AA

