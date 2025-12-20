Göztepe ve Samsunspor kritik virajda

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen iki takım Göztepe ve Samsunspor ilk yarının son haftasında yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

HAKEM YASİN KOL

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ev sahibi Göztepe'de sarı kart cezalısı Brezilyalı golcü Janderson'un yanı sıra Afrika Kupası için Benin Milli Takımı'na davet edilen orta saha oyuncularından Olaitan ile Tanzanya Milli Takımı'nda bulunan Miroshi, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezası sona eren Brezilyalı orta saha Rhaldney ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci kategori, 6'ncı kategori ve misafir tribünü 600 TL olarak belirlendi.

''GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEDA ETMEK İSTİYORUZ''

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Samsunspor değerli bir rakip. Evimizde kazanıp 2025 yılına güzel bir şekilde veda etmek istiyoruz" dedi.

Bu maç öncesi Göztepe'nin 29 puanı bulunurken, Samsunspor'un 25 puanı var.