Göztepe Brezilyalı golcüyü resmen açıkladı: Daha 20 yaşında

Süper Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamlayan Göztepe, yeni transferini resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladığını duyurdu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık.

Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz!

Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz."

20 YAŞINDA FORVETTE GÖREV YAPIYOR

20 yaşındaki Guilherme Luiz Oliveira da Silva, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Göztepe'den 1. Lig'e transfer oldu

Genç futbolcun Brezilya'nın Ceara SC takımında oynuyordu.

Kanatlarda ve santrfor arkasında görev yapan ve tekniği ile dikkat çeken genç futbolcu, bu sezon 41 maçta oynadı. Bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.