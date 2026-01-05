Göztepe Brezilyalı golcüyü resmen açıkladı: Daha 20 yaşında

Göztepe Brezilyalı golcüyü resmen açıkladı: Daha 20 yaşında
Yayınlanma:
Göztepe, Brezilya'dan transfer ettiği golcü futbolcu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamlayan Göztepe, yeni transferini resmen açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladığını duyurdu.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

whatsapp-image-2026-01-05-at-10-18-09.jpeg

"2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık.
Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz!
Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz."

20 YAŞINDA FORVETTE GÖREV YAPIYOR

20 yaşındaki Guilherme Luiz Oliveira da Silva, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Göztepe'den 1. Lig'e transfer olduGöztepe'den 1. Lig'e transfer oldu

Genç futbolcun Brezilya'nın Ceara SC takımında oynuyordu.
Kanatlarda ve santrfor arkasında görev yapan ve tekniği ile dikkat çeken genç futbolcu, bu sezon 41 maçta oynadı. Bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Spor
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!