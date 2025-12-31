Göztepe'den 1. Lig'e transfer oldu

Göztepe'den 1. Lig'e transfer oldu
Yayınlanma:
Göztepe forması giyen Ahmed Ildız, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu.

SÜPER Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'dan 15 milyon TL gelir elde etti. Göz-Göz'de 2,5 sezondur görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 1'inci Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu.

15 MİLYON TL KAZANDIRDI

Sarı-kırmızılılarla 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Ildız, 15 milyon TL karşılığında 1'inci Lig'in yolunu tuttu.

1089576.jpg

8 MAÇTA 96 DAKİKA FORMA GİYDİ

Göztepe'ye hatrı sayılır bir bonservis bedeli kazandıran Ahmed Ildız bu sezon kupa dahil 8 resmi maça çıkıp 96 dakika süre aldı.

DIŞ TRANSFERE AĞIRLIK VERİLDİ

Ahmed'le vedalaşan Göztepe, dış transfere ağırlık verdi. İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes'le sözleşme imzalayan Göztepe, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'in transferi konusunda Brezilya ekibi Ceara Sporting ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Spor
Ünlü milyarder Trabzonspor projesini açıkladı: Forma ile buluşacaklar
Ünlü milyarder Trabzonspor projesini açıkladı: Forma ile buluşacaklar
Galatasaray'da Torreira gitmek istediği takımı açıkladı: Can atıyorum
Galatasaray'da Torreira gitmek istediği takımı açıkladı: Can atıyorum
TFF Cihan Aydın ve Ozan Ergün'e müjdeyi verdi: Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ü yıktı
TFF Cihan Aydın ve Ozan Ergün'e müjdeyi verdi: Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ü yıktı