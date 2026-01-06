Göztepe 9-1 kazandı

Göztepe 9-1 kazandı
Yayınlanma:
Göztepe, ligin ikinci yarısı öncesi oynadığı hazırlık maçında Söke 1970'e gol yağdırdı ve sahadan 9-1 galip ayrıldı.

Göztepe, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Söke 1970 ile oynadığı hazırlık maçını çok farklı bir skorla kazandı. İz Gazete'nin haberine göre sarı kırmızılı takım sahadan 9-1 galip ayrıldı.

Göztepe Brezilyalı golcüyü resmen açıkladı: Daha 20 yaşındaGöztepe Brezilyalı golcüyü resmen açıkladı

Maç boyunca rakibi karşısında çok üstün oynayan Göztepe, ilk yarıyı 19. ve 34. dakikalarda Juan'ın, 28. dakikada Sabra'nın, 32. dakikada Antunes'in ve 36. dakikada Rhaldney'in golleriyle 5-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Göztepe, 46. dakikada Janderson, 55. dakikada Ogün Bayrak, 61. dakikada Arda Okan Kurtulan ve 62. dakikada Janderson'la durumu 9-0 yaptı.
Söke 1970’in tek golü ise 86. dakikada Bedirhan Yıldız attı. Maç 9-1 tamamlandı.

ERHAN ERTÜRK'İ İSTİYORLAR

Göztepe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir temsilcisinin Mateusz Lis’in dışında ikinci kaleci için Gençlerbirliği'nden Erhan Erentürk'ü istediği öğrenildi.
30 yaşındaki kalecinin Gençlerbirliği ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Spor
Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Selçuk İnan sonunda itiraf etti: Sıkıntı var
Selçuk İnan sonunda itiraf etti: Sıkıntı var
Fenerbahçe'de Musaba Samsunspor'u 4 dakikada üzdü
Fenerbahçe'de Musaba Samsunspor'u 4 dakikada üzdü