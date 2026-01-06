Göztepe 9-1 kazandı

Göztepe, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Söke 1970 ile oynadığı hazırlık maçını çok farklı bir skorla kazandı. İz Gazete'nin haberine göre sarı kırmızılı takım sahadan 9-1 galip ayrıldı.

Göztepe Brezilyalı golcüyü resmen açıkladı

Maç boyunca rakibi karşısında çok üstün oynayan Göztepe, ilk yarıyı 19. ve 34. dakikalarda Juan'ın, 28. dakikada Sabra'nın, 32. dakikada Antunes'in ve 36. dakikada Rhaldney'in golleriyle 5-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Göztepe, 46. dakikada Janderson, 55. dakikada Ogün Bayrak, 61. dakikada Arda Okan Kurtulan ve 62. dakikada Janderson'la durumu 9-0 yaptı.

Söke 1970’in tek golü ise 86. dakikada Bedirhan Yıldız attı. Maç 9-1 tamamlandı.

ERHAN ERTÜRK'İ İSTİYORLAR

Göztepe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir temsilcisinin Mateusz Lis’in dışında ikinci kaleci için Gençlerbirliği'nden Erhan Erentürk'ü istediği öğrenildi.

30 yaşındaki kalecinin Gençlerbirliği ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.