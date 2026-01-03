Göztepe 3-1 kaybetti

Göztepe 3-1 kaybetti
Yayınlanma:
Göztepe, Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'e sahasında 3-1'lik skorla kaybetti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor Eker, ligdeki 9. galibiyetini aldı.
Göztepe ise 11. yenilgisini yaşadı.

Aziz Yıldırım kimi rahatsız etti: Aydın Cingöz açıkladıAziz Yıldırım kimi rahatsız etti

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler : Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Edwards, Yasemin Şahin, Ndiaye (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)
Göztepe : Atkinson, Emine Arıcı, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Hande Naz Sunar, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Bektaş, Haneline, Ceren Kapucu)
Setler: 25-23, 27-25, 22-25, 25-20
Süre: 124 dakika (28, 34, 32, 30)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Spor
Aziz Yıldırım kimi rahatsız etti: Aydın Cingöz açıkladı
Aziz Yıldırım kimi rahatsız etti: Aydın Cingöz açıkladı
Dünya bu skandalı konuşuyor: Ünlü futbolcunun durumu kritik
Dünya bu skandalı konuşuyor: Ünlü futbolcunun durumu kritik
Deniz Türüç imzayı attı: Yeni takımı belli oldu
Deniz Türüç imzayı attı: Yeni takımı belli oldu