Aziz Yıldırım kimi rahatsız etti: Aydın Cingöz açıkladı

Sports Digitale'de yayınlanan 'Radar' programında konuşan yorumcu Aydın Cingöz, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

''AZİZ YILDIRIM KİMİ RAHATSIZ ETTİ?''

Aydın Cingöz, programda sorulan ''Aziz Yıldırım, kimi, neden rahatsız etti?'' sorusunu yanıtladı. Cingöz, Ural Aküzüm'ü işaret etti.

Galatasaray 11 sayı farkla kazandı

Cingöz'ün soruyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ural Aküzüm Galatasaray'da da yöneticilik yaptı. Ural Aküzüm bir mail atıyor Lütfi Arıboğan'a. Lütfi Arıboğan da 'Tamam Uralcığım' diyor. Bu savcılık evrağında bu mail var zaten, bu da soruluyor Lütfi Arıboğan'a 'Ne diyorsunuz?' diye. Nedenini anlatıyor. Önce maili okuyayım: 'Lütfi abi, bilgi yanlış olsa da şu anda bir açıklama yapmayın. Aziz resmen kafayı sana takmış, tükeniyor. O yüzden meczubu kendisiyle baş başa bırakın.' Bu maili atıyor.

Mail ne zaman? Lütfi Arıboğan Galatasaray'da yöneticiyken, federasyon görevini bırakıp bir süre sonra Galatasaray'ın İcra Kurulu Başkanı olduktan sonra Ural Aküzüm Lütfi Arıboğan'a bu maili atıyor: 'Aziz diyor kafayı sana takmış, tükeniyor. Bu diyor meczubu kendisiyle baş başa bırakın.' Lütfi Arıboğan'a soruluyor bu; 'Ne diyorsun?' deniyor bu gelen maille ilgili. Lütfi Arıboğan diyor ki: 'Bu maili de internette gördüm.' İnternette gördüm dediği şu; hani bu mailler patladı ya kamuoyuna açık hale geldi, oradan gördüğünü söylüyor ve devam ediyor: 'Bu maili de internette gördüm fakat konunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki Galatasaray yöneticiliğim esnasındaki Aziz Yıldırım tarafından yapılmış bir açıklamaya ilişkindir.'

Tamam, yani şimdi mesela Mehmet Baransu’yla ilişkisi konusunda bu kadar muallak konuşan Lütfi Arıboğan’ın, her gün kulüpler açıklama yaparken bu detayı hatırlaması dikkatimi çekti mesela. Sonra ben tarihlere baktım tutuyor mu diye, tutuyor. Ne demiş Aziz Yıldırım? Anlatayım, okuyorum. Bunun üzerine Ural Aküzüm zaten Lütfi Arıboğan'a bir yazı yazıyor: 'Bu diyor meczup, bunu kendisiyle baş başa bırakın.'

Ben de şimdi soruyorum; Aziz Yıldırım bu açıklamayı ne zaman yapıyor biliyor musun? 27 Temmuz 2012'de falan olması lazım. Yani 2 Temmuz 2012'de Aziz Yıldırım cezaevinden çıktı, ilk Yüksek Divan Kurulu konuşmasını yapıyor. Ne deseydi Aziz Yıldırım? Ural Aküzüm’e de sormak lazım, Aziz Yıldırım nasıl 'meczup' oluyor? Kendi hakkını savunması, iki çift laf etmesi... Lütfi Arıboğan’a takmış; e var, ben de olsam ben de takardım. Ne var şimdi? Mesela ne demiş Aziz Yıldırım? Hangi meczupluk var? O günkü konuşmasının en kilit yerini okuyorum; şimdi bu açıklama üzerine denmiş, öyle anlıyorum ben. Çünkü Lütfi Arıboğan diyor ki 'Ben o zaman Galatasaray yöneticiydim, herhalde Aziz Yıldırım bir açıklama yapmıştı, onun üzerine bir talep geldi siz yapmayın diye.'

Aziz Yıldırım'ın konuşması: '3 Temmuz bir tarih değil bir zihniyettir. Bir başlangıç değil bir sonuçtur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun karanlık denizlerinde, dehlizlerinde; Denizli'de, Trabzon'da, Ali Sami Yen'de çok önceleri başlayan ve başlatılan 3 Temmuz zihniyeti 2011 yılında uygun kişiler eliyle hayata geçirilmiştir. Öykü budur. Fenerbahçe üzerinden Türk sporu ele geçirmek ve kendilerince bunun önündeki tek engel olarak gördükleri Aziz Yıldırım'ı tasfiye ederek...'

Aydın Cingöz: O gün de işte Aziz Yıldırım doğru bir şey söylemişti. Aziz Yıldırım çıkıp 'kişilerle kurumları ayırın' muhabbetinde demişti ki: 'O iş öyle değil, kişilerle kurumları ayırın değil. Ben ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım.' diyerek bunun önüne geçmişti. Çok kritik hamleydi. Sonra bazı aklı evveller de 'Aa bak şike yapmış' diye söylüyorlar. Okumak lazım, anlamak lazım, kimseyi suçlamamak lazım.

'Hedeflenen amacın çıkış noktası şike değildir. Amaç bizleri Ergenekon, Balyoz ya da herhangi bir suç örgütüne monte ederek toplumu ve kamuoyu vicdanında devlet ve hükümete karşı bir hareketin içinde gösterme çabasından ibarettir.' Yaptılar bunu bu arada, doğru, çok doğru tespitler. 'Ama bizleri bu tür eylemlere ortak etmek, bu yönde delil yaratmak hiç kolay değildir. Bu düşünceyi hayata geçirmek isteyenler ve yandaşları ne kadar deneseler de istedikleri sonuca ulaşamamışlardır.'

Ne var şimdi burada meczupluk? Lütfi Arıboğan bunu hatırlıyor, bu açıklamayı hatırlıyor, oraya doğru gittiğini de hatırlıyor, söylüyor. Ural Aküzüm uyarıyor: 'Lütfi abi sakın yanıt verme, sakın yanıt vermeyin.' diyor. Nasıl bir saygısızlık? Adam zaten bir kumpasa uğramış, bir yıl içerisinde görmediği itibar suikasti kalmamış, eşkal fotoğrafları yayınlanmış... Sonra çıkacak ve bu açıklamayı yapınca meczup olacak? Yok, çok doğru tespitler. Ne düşünüyorlar mesela bu açıklamayla ilgili şimdi? Çok anlamlı bir açıklama. Dolayısıyla bunu özellikle vurgulamak istedim.

Bu mailin evveliyatı nedir, içeriği nedir, neden bu konuşmalar yapılmıştır? Ben bu konuşmayı Lütfi Arıboğan'ın ifadesine dayanarak, tarihlere bakarak, 'Acaba ne demiş?' diye merak ederek bulduğum bir açıklamadır. İsteyen bakabilir''